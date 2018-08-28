Тренер збірної Чехії перед матчем Ліги націй з Україною залишився без трьох гравців



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У чехів можуть виникнути проблеми зі складом

Головний тренер збірної Чехії Карел Яролім на прес-конференції у Празі поділився з журналістами проблемами, які спіткали його команду.

Наставник напередодні поєдинку Ліги націй зі збірною України розповів представникам ЗМІ про непросту ситуацію у команді. Головною проблемою він вважає відсутність трьох ключових гравців.

«Травмовані Владімір Даріда, Антонін Барак та Марек Сухи. На останньому зборі три місяці тому всі вони були в строю, і ніщо не віщувало проблем. Тому заміну ми їм цілеспрямовано не шукали. Але наразі не час для песимізму, такою є реальність, і ми маємо з нею впоратися. Візьмемо до заявки ще двох гравців. Найвірогідніше форварда та півзахисника», - повідомив Яролім.

62-річний фахівець також стурбований можливими проблемами з адаптацією гравця китайського «Хенань Цзяньє» Боржека Дочкала.

«У нього календарний матч у понеділок, а у четвер у нас уже гра з Україною. Попереду у нього важкий переліт, ніч у літаку і лише день на адаптацію. Втім, він демонструє чудову форму і наразі багато забиває. Сподіваюсь, що у нього вистачить часу відновитися», - сказав наставник.

Карел Яролім викликав до лав збірної єдиного новачка – Ондржея Петрака з німецького «Нюрнберга». А от іншому потенційному кандидатові, Яну Матоушеку, місця у ній не знайшлося.

Нагадаємо, поєдинок між збірними Чехії та України у груповому раунді Ліги націй відбудеться 6 вересні у місті Угерське-Градіште. Початок зустрічі – о 21:45.

Джерело: ФФУ