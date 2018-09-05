Тренер збірної України з біатлону розповів про підготовку команди до сезону



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Андрій Прокунін. Фото biathlon.com.ua

За словами російського фахівця, виступи на чемпіонаті світу не вплинули на настрій команди

У понеділок, 3 вересня, стартував черговий підготовчий етап у передсезонній роботі збірних команд України.

Взявши участь у літньому чемпіонаті світу, чоловіча команда там же, у Чехії, перевірила свої сили у національному чемпіонаті цієї країни, після чого на тиждень вирушила в Обергоф.

А жінки отримали нетривалий відпочинок, і тепер приступили до тритижневої роботи у Раубічах.

У нинішнє міжсезоння це вже другий збір команди у Білорусі, інформує biathlon.com.ua.

Про початок тренувального збору, а також про підсумки літнього чемпіонату світу для команди розповів старший тренер команди Андрій Прокунін.

«Хтось ще до кінця не відійшов від хвороби, як, наприклад, Юлія Журавок. Вона ще не набрала своїх оптимальних кондицій. Що стосується плану проведення збору, то він був заздалегідь підготовлений. Немає такого, що ми на кожному зборі думаємо, як і що нам робити», - сказав він.

«Основне завдання – вдосконалення спортивної форми та розвиток технічних навичок. Виступи у Чехії, по суті, ніяк не вплинули на настрій всередині команди», - додав фахівець.

«Якщо підбивати підсумки літньої світової першості, то ми непогано виступили. Так, в естафеті могли б бути вище, але, тим не менш, дівчата зі стрільбою впоралися, а за підсумками спринтерської гонки відразу чотири наші спортсменки були у першій десятці», - підсумував Прокунін.