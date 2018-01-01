Тренер збірної України з футзалу: Суперник показав над чим нам треба працювати

Олександр Косенко прокоментував поразку збірної України від Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу

Збірна України з футзалу виявилася технічно слабшою за збірну Іспанії у чвертьфіналі Євро-2018. Про це заявив головний тренер української збірної Олександр Косенко, який прокоментував поразку нашої команди у чвертьфінальному матчі з Іспанією (0:1). «Гра виявилася дійсно напруженою. Все вирішив один гол. Ми не поступилися супернику за такими



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Олександр Косенко. Фото: futsal.com.ua

Олександр Косенко прокоментував поразку збірної України від Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу

Збірна України з футзалу виявилася технічно слабшою за збірну Іспанії у чвертьфіналі Євро-2018.

Про це заявив головний тренер української збірної Олександр Косенко, який прокоментував поразку нашої команди у чвертьфінальному матчі з Іспанією (0:1).

«Гра виявилася дійсно напруженою. Все вирішив один гол. Ми не поступилися супернику за такими показниками як самовідданість та боротьба. Однак, повторюся, нам треба покращувати індивідуальну та командну роботу з м’ячем, а також швидкість під час прийняття рішень», - зазначив він у коментарі прес-службі Асоціації футзалу України.

«Всі ці показники треба поліпшувати. Без них важко здолати такі команди як Португалія та Іспанія. Суперник показав над чим нам треба працювати. Будемо покращувати ці компоненти у майбутньому. Вітаю збірну Іспанії з виходом до півфіналу», - додав Косенко.

Наставник також дав зрозуміти, що не має претензій до своїх гравців в плані налаштування.

«Подякував за самовідданість, але сказав, що для перемоги над Іспанією треба працювати з м’ячем не дві-чотири години, а вісім! Якщо ми індивідуально прогресуватимемо у технічному плані – ми прогресуватимемо як команда», - зауважив фахівець.

«Розуміли, що це гра на виліт. Не маю жодних претензій щодо налаштування. Прикро, що поступилися у цій зустрічі», - підкреслив Косенко.

Зазначимо, що вже вп'яте поспіль футзальна збірна України зупинилася на стадії чвертьфіналу чемпіонатів Європи.