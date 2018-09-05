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    Тренер збірної України з пляжного футболу розповів про підготовку до відповідального турніру

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    Євген Варениця. Фото: ФФУ - Тренер збірної України з пляжного футболу розповів про підготовку до відповідального турніру
    Євген Варениця. Фото: ФФУ

    Євген Варениця зазначив, що максимальне завдання для збірної України у Суперфіналі Євроліги — потрапляння до чільної трійки

    Максимальне завдання для збірної України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги — потрапляння до чільної трійки.

    Про це заявив головний тренер нашої команди Євген Варениця.

    Як інформує прес-служба Федерації футболу України, збірна України з пляжного футболу завершила підготовку до Суперфіналу Євроліги-2018, який пройде 6—9 вересня в італійському місті Альмагро.

    Наставник команди Євген Варениця розповів про підготовку до відповідального турніру.

    «Мінімальне завдання — потрапити на Європейські ігри, які наступного року проходитимуть у Мінську. Для цього необхідно посісти місце не нижче за шосте. Максимальним завданням для нашої збірної є входження до чільної трійки змагань. Зі збірною не їдуть два лідери. Це капітан команди Ігор Борсук та кращий бомбардир Олександр Корнійчук. У них розпочався підготовчий етап до першості України з футзалу, і нам не вдалося їх залучити», - зазначив він.

    «Цей сезон продемонстрував, що з ними в нас команда зовсім іншого рівня. Тому є деякі переживання і присмак гіркоти. Тим не менш, усі інші виконавці, на яких ми розраховували, приєдналися до збірної», - додав Варениця.

    Тренер також оцінив рівень суперників збірної України.

    «Росія та Італія посідають відповідно четверту та п'яту сходинки світового рейтингу. Білоруси — 24-ті. З усіма цими командами ми вже грали, билися з ними на різних турнірах. Білорусь та Італію ми перемагали, а Росії двічі поступилися в основний та додатковий час. Це одна з найкращих команд світу, тому тут особливо додати нічого. Перший матч ми проводимо з нею, будемо битися і віддамо всі сили. Усі команди топові, можуть обіграти будь-кого», - зауважив він.

    Уже в середу о п'ятій ранку збірна України взяла курс на Сардинію, де проведе вечірнє тренування.

    Наступного дня, у четвер, 6 вересня, стартує Суперфінал Євроліги. Графік ігор нашої команди у групі 2 виглядає таким чином: 

    06.09.2018. Україна — Росія (16.15)

    07.09.2018. Україна — Білорусь (16.15)

    08.09.2018. Італія — Україна (18.45)

    У групі 1 зіграють Португалія, Іспанія, Швейцарія та Азербайджан. Фінал Євроліги відбудеться 9 вересня.

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