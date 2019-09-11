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    Тренер знаменитого Пак’яо хоче бою проти Ломаченка

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    Менні Пак'яо - Тренер знаменитого Пак’яо хоче бою проти Ломаченка
    Менні Пак'яо
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    Фредді Роуч назвав бажаних суперників для свого боксера

    Тренер знаменитого 40-річного філіппінського боксера середньої вагової категорії Менні Пак’яо (61-7-2, 39 КО) Фредді Роуч назвав бажаних суперників для свого бійця. Серед них фахівець згадав і українця Василя Ломаченка.

    «Майкі Гарсія стане непоганим суперником для Пак’яо. Ще раз хотілося б зустрітися з Мейвезером, та він кудись сховався та плаче. Хочу щоб Менні побився з Ломаченком. Він єдиний, хто тренується під керівництвом свого батька. Я втомився слухати, що він найкращий боксер у світі, тому що це не так», - передає слова Роуча канал Fino Boxing.

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