Тренер знаменитого Пак’яо хоче бою проти Ломаченка



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Фредді Роуч назвав бажаних суперників для свого боксера

Тренер знаменитого 40-річного філіппінського боксера середньої вагової категорії Менні Пак’яо (61-7-2, 39 КО) Фредді Роуч назвав бажаних суперників для свого бійця. Серед них фахівець згадав і українця Василя Ломаченка.

«Майкі Гарсія стане непоганим суперником для Пак’яо. Ще раз хотілося б зустрітися з Мейвезером, та він кудись сховався та плаче. Хочу щоб Менні побився з Ломаченком. Він єдиний, хто тренується під керівництвом свого батька. Я втомився слухати, що він найкращий боксер у світі, тому що це не так», - передає слова Роуча канал Fino Boxing.