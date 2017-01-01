Три представниці України перемогли на юнацькому міжнародному турнірі з бадмінтону в Естонії

Україна показала доволі високі результати на турнірі

З 8 по 10 грудня в м Тарту (Естонія) проходив міжнародний юнацький турнір в трьох вікових групах U-11, U-13 і U-15. Харків на турнірі представляли Єлизавета Багрянцева, Анастасія Бірюковська, Поліна Бугрова, Марія Калюжна, Євгенія Кантемір, Олександра Кисельова, Аміна Лисенко, Яна Собко, Євген Столовой, Марія Столяренко, Олексій Титов, Варвара



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Фото: badmintonkharkiv.org.ua

Україна показала доволі високі результати на турнірі

З 8 по 10 грудня в м Тарту (Естонія) проходив міжнародний юнацький турнір в трьох вікових групах U-11, U-13 і U-15.

Харків на турнірі представляли Єлизавета Багрянцева, Анастасія Бірюковська, Поліна Бугрова, Марія Калюжна, Євгенія Кантемір, Олександра Кисельова, Аміна Лисенко, Яна Собко, Євген Столовой, Марія Столяренко, Олексій Титов, Варвара Фролова і Марія Холодна, повідомляє badmintonkharkiv.org.ua.

Анастасія Бірюковська стала абсолютною переможницею турніру.

Євгенія Кантемір і Олександра Кисельова святкували перемогу в жіночій парній категорії.

Змагання складалися з двох етапів: груповий етап та плей-офф з розіграшем всіх місць в одиночних розрядах.

У віковій когорті 11-річних Анастасія Бірюковська стала володаркою трьох титулів: у жіночому одиночному розряді, у жіночій парі разом з Владиславою Завгородньою і в міксті з Владиславом Куніним.

У віковій когорті 13-річних Євгенія Кантемір і Олександра Кисельова перемогли в парній категорії. Олександра Кисельова вийшла в півфінал в одиночці, але, на жаль, програла і півфінал, і матч за третє місце і стала четвертою. У змішаній парній категорії Олександра стала переможницею групового турніру і вийшла в плей-офф.

Аміна Лисенко стала переможницею групового турніру в одиночці, в парі з латвійською спортсменкою і в міксті з російським бадмінтоністом.

У віковій когорті 15-річних Марія Столяренко завоювала третє місце в одноосібній категорії, обігравши одноклубницу Поліну Бугрову.

Стадії плей-офф також досягли Яна Собко і Варвара Фролова.

У жіночій парній категорії до чвертьфіналу вийшли Поліна Бугрова / Яна Собко і Марія Холодна / Софія Демиденко. Переможницями груповій стадії також стали Варвара Фролова / Марія Столяренко та Єлизавета Багрянцева / Марія Калюжна.

Євген Столовой переміг на груповій стадії і вийшов в плей-офф в чоловічій одиночці і в парі з Олексієм Титовим.

У змішаній парній категорії Яна Собко і Володимир Колузаєв досягли чвертьфіналу. Стадії плей-офф також досягли Євген Столовой, Євгенія Кантемір, Марія Холодна, Олексій Титов, Єлизавета Багрянцева, Варвара Фролова, Поліна Бугрова і Марія Калюжна.