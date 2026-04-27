Три українки вийшли до фіналу Європейського кубка з гандболу

Наші гандболістки досягли успіху у складі словацької «Ювенти»

Словацький гандбольний клуб «Ювента Міхаловце», за який виступають три гравчині збірної України, здобув право змагатися у фіналі Європейського кубка ЄГФ. Про це повідомляє «Главком».

Хто з українок пробився у фінал Європейського кубка ЄГФ

Словацька «Ювента Міхаловце», у складі якої виступають українки Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць, на шляху до фіналу протистояла турецькому клубу «Бурса Бюкшехір». У першому поєдинку словацька команда поступилася (29:34), але за результатом домашньої гри (25:19) пробилася у фінал.

До перемоги у матчі-відповіді результативними діями доклалися і дві українки: Каріна Соскида закинула 5 голів, а Ірина Компанієць – один раз відзначилась у воротах суперниць. У матчі зіграла і воротарка Анастасія Лазорак.

У фінальному протистоянні Європейського кубка ЄГФ словацька команда зіграє проти іспанського клубу «Гуардес». Іспанки вийшли до фіналу, двічі перемігши співвітчизників із «Малаги» - 26:24 та 26:23.

Перший матч фіналу між «Ювентою» та «Гуардес» відбудеться в суботу, 16 травня, о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь зіграють через тиждень – 23 травня.

Європейський кубок ЄГФ є третім за рангом клубним турніром з гандболу під егідою Європейської федерації гандболу.

З ким і коли зіграє збірна України на Євро-2026 з гандболу

Збірна України з гандболу дізналась розклад матчів на Чемпіонаті Європи 2026 року серед жіночих команд.

Турнір пройде у п'яти країнах – Чехії, Туреччині, Польщі, Румунії та Словаччині. Збірна України зіграє у групі E разом із збірними Польщі, Франції та Фарерських островів. Матчі відбудуться у польському місті Катовіце.

Євро-2026 з гандболу. Жінки. Група Е. Матчі збірної України:

5 грудня. 21:30. Фарерські острови – Україна

7 грудня. 19:00. Польща – Україна

9 грудня. 21:30. Україна – Франція

Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на шість груп. У наступний раунд пройдуть по дві найкращі команди.

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу кваліфікувались на континентальну першість, посівши третє місце у групі зі Швецією, Сербією та Литвою. Для жіночої збірної України вихід на Євро-2026 стане 13-м в історії, а найкращий результат українки продемонстрували на Євро-2000, де посіли друге місце.