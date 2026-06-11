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Трубін отримав сенсаційний варіант продовження кар’єри і може залишити «Бенфіку»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Трубін отримав сенсаційний варіант продовження кар’єри і може залишити «Бенфіку»
Анатолій Трубін може переїхати в чемпіонат Англії
фото: Х

Український голкіпер зацікавив «Астон Віллу»

Голкіпер збірної України та португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів англійської «Астон Вілли». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста TNT Sports Сема Коена.

Як стверджує джерело, представники переможця Ліги Європи протягом останнього часу уважно стежили за виступами 24-річного воротаря. Англійці розглядають можливість підписання українського голкіпера вже цього літа.

Інтерес до Трубіна може бути пов'язаний із невизначеним майбутнім основного воротаря «Астон Вілли» аргентинця Еміліано Мартінеса, який може залишити клуб вже цього літа.

У сезоні-2025/26 Трубін провів 50 матчів у всіх турнірах, у 20 з яких зберіг свої ворота недоторканними. Крім того, українець відзначився голом у поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала».

Раніше була інформація, що «Бенфіка» може розпрощатися з Трубіним уже під час літнього трансферного вікна. Лісабонський клуб отримав низку запитів щодо голкіпера збірної України, частина з яких мала конкретний характер. Керівництво «орлів» готове розглядати пропозиції, починаючи від 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що значну частину потенційної суми може отримати донецький «Шахтар», який гарантував собі відсоток від майбутнього перепродажу Трубіна при його трансфері в сезоні 2023/24.

Трубін приєднався до «Бенфіки» у 2023 році. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. Зарплата українця становить близько 3,85 мільйонів євро на рік (до вирахування податків). За даними Transfermarkt, Трубін оцінюється у 28 мільйони євро.

На початку 2026 року була інформація, що «Бенфіка» планує продовжити контракт з Трубіним до 2030 року, щоб підвищити клаусулу (суму відступних) до 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Астон Вілла» стала переможцем Ліги Європи сезону 2025/26, здолавши у фінальному матчі «Фрайбург».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Бенфіка ФК «Астон Вілла» Анатолій Трубін

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