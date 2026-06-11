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Гравець збірної України став віцечемпіоном Хорватії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець збірної України став віцечемпіоном Хорватії з баскетболу
Клуб Ткаченка зазнав несподіваної поразки у вирішальній грі

Ткаченко у вирішальному матчі чемпіонату Хорватії не виходив на паркет

У чемпіонаті Хорватії з баскетболу завершилась фінальна серія – «Задар» українця Івана Ткаченка в п’ятому матчі програв «Цибоні» 75:82 і поступився у фіналі 2:3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Задар», який три роки поспіль вигравав чемпіонат Хорватії, і в цьому році впевнено виграв регулярний чемпіонат та вів 2:1 у фінальній серії, але несподівано поступився.

Український форвард «Задара» Іван Ткаченко у вирішальному матчі не виходив на паркет. Загалом у фінальній серії він зіграв в двох матчах, в середньому граючи 6 хвилин, очок не набирав.

У чемпіонаті Хорватії у нього 27 зіграних матчів, в середньому граючи 13.7 хвилин, набирав 5.1 очка, 2.5 підбирання, 0.6 передачі та 0.6 перехоплення.

Ще 16 матчів Ткаченко провів в Адріатичній лізі цього сезону, в середньому граючи 10.5 хвилин, набираючи 1.6 очка, 1.8 підбирання та 0.2 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Іван Ткаченко баскетбол

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