Стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026
Матч між збірними США та Парагваєм пройде у Лос-Анджелесі
Дональд Трамп не планує бути присутнім на першій грі США на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Politico, інформує «Главком».
Матч між США та Парагваю пройде в ніч на 13 червня у Лос-Анджелесі. Парагвайський президент Сантьяго Пенья раніше зазначав, що буде присутня на цій грі. Він прибуде до США 11 червня і планує перебувати там чотири дні.
Офіційну делегацію США на матчі замість президента очолить держсекретар Марко Рубіо.
Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
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