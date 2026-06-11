Стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Трамп не буде присутнім на стартовій грі США на Мундіалі

Матч між збірними США та Парагваєм пройде у Лос-Анджелесі

Дональд Трамп не планує бути присутнім на першій грі США на Чемпіонаті світу з футболу 2026. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Politico, інформує «Главком».

Матч між США та Парагваю пройде в ніч на 13 червня у Лос-Анджелесі. Парагвайський президент Сантьяго Пенья раніше зазначав, що буде присутня на цій грі. Він прибуде до США 11 червня і планує перебувати там чотири дні.

Офіційну делегацію США на матчі замість президента очолить держсекретар Марко Рубіо.

Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.