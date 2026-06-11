Мексика – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч-відкриття Чемпіонату світу 2026

Футбольний Мундіаль стартуватиме поєдинком одного з господарів змагань

Сьогодні, 11 червня 2026 року, національна команда Мексики на арені «Ацтека» в Мехіко зустрінеться зі збірною Південно-Африканської Республіки в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Мексика – Південна Африка

Безумовним лідером симпатій на 11:10 11 червня став «Триколор», переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу мексиканської збірної закладено коефіцієнт 1,44. Тим часом потенційна звитяга ПАР оцінена балом 8,30. На підсумкову нічию запропоновано кеф 4,63. На впевнену перемогу підопічних Хав'єра Агірре (2:0) виставлено коефіцієнт 5,56. Натомість на тотал менше 1,0 закладено кеф 7,12.

Передматчевий стан команд

Мексиканці перед Мундіалем зіграли три спаринги та оформили три перемоги. Найбільше вразив розгром збірної Сербії (5:1) з двома автоголами балканців і забитими м'ячами оборонця Васкеса, а також нападників Хіменеса та Чавеса. Перед цим звитяги команди Агірре були скромнішими. Перемогу над Австралією (1:0) приніс той же Васкес. Натомість успіх у протистоянні з Ганою (2:0) забезпечили півзахисник Гутьєррес і нападник Гонсалес.

Тим часом «Бафана Бафана» провели два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Хуго Броса розійшлися миром зі збірною Нікарагуа (0:0). У першому таймі форвард Фостер не реалізував одинадцятиметровий. А потім за зачиненими дверима національна команда ПАР розписала нічию з Ямайкою (1:1). Єдиний гол збірної у цьому спарингу без глядачів оформив нападник Апполліс.

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Історія очних зустрічей

Раніше суперники зустрілися чотири рази. Двічі національна команда Мексики здолала «Бафана Бафана» в спарингах. У жовтні 1993 року «Триколор» влаштував південним африканцям розгром (4:0), а влітку 2000 року переміг скромніше (4:2).

Натомість у 2005 році збірна ПАР була запрошеною командою Золотого кубка КОНКАКАФ – головного турніру національних команд Північної та Центральної Америки. Тоді африканці несподівано перемогли мексиканців (2:1).

А от на рівні чемпіонатів світу шляхи команд перетнулися на Мундіалі 2010 року – домашньому для Південної Африки. На груповому етапі Кубка світу суперники розійшлися миром (1:1). На гол півзахисника ПАР Тшабалали збірна Мексики відповіла забитим м'ячем оборонця Маркеса.

Де дивитися матч Мексика – Південна Африка

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».