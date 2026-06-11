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Чи з'являться в збірній росіяни і білоруси? Позиція очільника українського біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи з'являться в збірній росіяни і білоруси? Позиція очільника українського біатлону
Іван Крулько: Ми ж взяли для себе однозначну лінію – що легіонерів у нас не буде
фото: Facebook Івана Крулька

Іван Крулько: Ми покладаємося на власні сили, виховуємо власну молодь і рухаємося цим шляхом

Керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.

«Ми ж взяли для себе однозначну лінію – що легіонерів у нас не буде. Ми покладаємося на власні сили, виховуємо власну молодь і рухаємося цим шляхом. Я є прихильником цієї ідеї – ми повинні виховувати саме українців, але тоді треба набиратися терпіння і скрупульозно робити цю роботу – дуже непросту», – зазначив Крулько.

Він також зазначив, що деякі тренери з Росії та Білорусі пропонували свої послуги Федерації біатлону України.

«Ми навіть не ведемо цих дискусій. Так, виходили деякі тренери, які пропонували свої послуги, щоб працювати з командою. Причому непогані тренери. Але я таке рішення собі не можу дозволити, це питання є дуже сенситивним для України. Ми воюємо, і це неможливо зараз зробити.  

Раніше ми вже втратили, як мінімум, чотирьох класних спортсменів, і дуже перспективних. Наприклад, Катерину Бех (російська біатлоністка, яка виступала за Україну, але після початку повномасштабної війни повернулася в Росію – «Главком»). Сьогодні російські біатлоністи до нас не звертаються. Але якби ми виказали інтерес, сказали, що ми відкриті до цього, думаю, що інтерес би був. Тому що Росія і Білорусь виключені з міжнародних змагань, і, по суті, вони виступати не можуть.

Знаєте, в чому є проблема легіонерів? Команда в біатлоні – це чотири-п'ять спортсменів, які можуть виступати на Кубках світу. Всі ж хочуть там виступати. Більше ти не можеш поставити на один етап. Як тільки ти береш кількох легіонерів… А ти ж їх береш для чого? Для того, щоб вони виступали на найвищому рівні. І для українців, які тренуються багато років, залишається умовно два місця. Інші українці просто завершують з біатлоном, бо не бачать для себе перспективи.

У короткочасній перспективі з легіонерами ми можемо отримати результат. І нам будуть навіть аплодувати. Але потім залишиться випалене поле, де, на жаль, не буде перспективи – не буде молоді, яка підросте. Тому я ж кажу, потрібно 10 років для того, щоб початківця підготувати до професійного спортсмена», – повідомив Крулько.

Нагадаємо, фінський фахівець Вілле Юхані Маунуксела працюватиме в тренерському штабі жіночої збірної України з біатлону.

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Теги: спорт біатлон Іван Крулько

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