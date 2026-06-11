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Збірна України дізналась суперниць у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна України дізналась суперниць у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Українські тенісистки зіграють проти Бельгії у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
фото: ФТУ

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 22 по 27 вересня 2026 року

Жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. Про це повідомляє «Главком».

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Як повідомлялося, вдруге в історії вийшовши на фінальний турнір головних змагань жіночих збірних, Україна одразу піднялась на п'ять позицій у рейтингу Кубка і посідає третє місце. Це рекордний показник для «синьо-жовтих».

Наразі Україну випереджають лише чинні чемпіонки з Італії та Велика Британія, які посідають перше і друге місця відповідно.

Топ-10 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг:

  1. Італія – 1252.5 очка
  2. Велика Британія – 1178.75 (+1 позиція)
  3. Україна – 1066.25 (+5)
  4. Іспанія – 1061.25 (+1)
  5. Чехія – 1037.5 (+1)
  6. США – 1021.25 (-4)
  7. Казахстан – 988.75 (+2)
  8. Канада – 921.25 (-4)
  9. Польща – 887.5 (-2)
  10. Японія – 868.75

Цікаво, що у першій десятці залишилися суперниці України у кваліфікації зі збірної Польщі, які втратили дві позиції та посідають дев'яту сходинку. Найбільшого падіння у топ-10 зазнали США та Канада – обидві команди не подолали кваліфікацію та втратили по чотири позиції.

Нагадаємо, у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Україна обіграла Польщу, вигравши всі чотири матчі. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова перемагали в одиночному розряді, а Надія та Людмила Кіченок – у парному.

Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг

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