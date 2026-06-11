Збірна України дізналась суперниць у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 22 по 27 вересня 2026 року

Жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. Про це повідомляє «Главком».

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Як повідомлялося, вдруге в історії вийшовши на фінальний турнір головних змагань жіночих збірних, Україна одразу піднялась на п'ять позицій у рейтингу Кубка і посідає третє місце. Це рекордний показник для «синьо-жовтих».

Наразі Україну випереджають лише чинні чемпіонки з Італії та Велика Британія, які посідають перше і друге місця відповідно.

Топ-10 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – 1252.5 очка Велика Британія – 1178.75 (+1 позиція) Україна – 1066.25 (+5) Іспанія – 1061.25 (+1) Чехія – 1037.5 (+1) США – 1021.25 (-4) Казахстан – 988.75 (+2) Канада – 921.25 (-4) Польща – 887.5 (-2) Японія – 868.75

Цікаво, що у першій десятці залишилися суперниці України у кваліфікації зі збірної Польщі, які втратили дві позиції та посідають дев'яту сходинку. Найбільшого падіння у топ-10 зазнали США та Канада – обидві команди не подолали кваліфікацію та втратили по чотири позиції.

Нагадаємо, у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Україна обіграла Польщу, вигравши всі чотири матчі. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова перемагали в одиночному розряді, а Надія та Людмила Кіченок – у парному.