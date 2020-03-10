Тріатлоніст Віталій Воронцов виграв медаль чемпіонату Європи U-23



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Воронцов бере медаль чемпіонату Європи U-23

На першому в кар’єрі міжнародному старті в новій для себе віковій категорії киянин Віталій Воронцов завоював бронзову медаль

Віталій Воронцов вдало виступив на чемпіонаті Європи з дуатлону, що приймало невеличке іспанське містечко Пунта-Умбрія. Цей старт став для нього першим міжнародним змаганням у молодіжній віковій категорії.

Українець продемонстрував стабільний цикл біг-вело-біг, тримався в трійці лідерів від початку гонки – і аж до самого фінішу.

Якщо брати до уваги суто молодіжний чемпіонат Європи (старт був загальним разом зі спортсменами еліти), то триатлети з Франції та Бельгії, а також наш Віталій «відрізали» решту конкурентів фактично вже після першого бігу.

Українець виявився одним з наймолодших учасників змагань – що, в тім, не завадило йому продемонструвати неабияку майстерність.

Воронцов чудово дебютував на Євро

Змагання з упевненістю виграв француз Крілан Ле Біан з перевагою в 16 секунд від найближчого переслідувача. Відмінний біг на фініші дозволив Крілану не лише здобути золото молодіжної Європи – а також завоювати бронзову медаль серед спортсменів категорії Elite.

Боротьба за срібну медаль виявилася дуже запеклою і тривала аж до останніх метрів дистанції! Показники бельгійця Арно Делі та українця Віталія Воронцова по всіх трьох видах є майже ідентичними, з різницею в 1-2 секунди. І якщо Арно десь перемагав нашого спортсмена безпосередньо на дистанції – то Віталій майстерно ліквідовував утрачене за рахунок швидшої роботи в транзитних зонах. У підсумку, на фініші Делі таки випередив українця на 2 секунди – що, в тім, аж ніяк не зіпсувало дебют Віталія Воронцова в категорії U-23.

Бронзова медаль чемпіонату Європи з дуатлону та 9 місце в абсолюті – хороший початок





Джерело: Федерація тріатлону України