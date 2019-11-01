Триразового олімпійського чемпіона паралізувало після інсульту



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Британець Піт Рід перемагав на Олімпіадах у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро

Триразового олімпійського чемпіона з академічної греблі Піта Ріда паралізувало після спинального інсульту.

38-річний британець перемагав на Іграх у Пекіні 2008 року, Лондоні 2012 року та Ріо-де-Жанейро 2016 року. Два перших «золота» Рід виграв у заїздах четвірок, а третє – у вісімці.

На чемпіонатах світу британець виборов п’ять золотих та три срібні медалі.

«Спинальні інсульти трапляються рідко. Через них спинний мозок не насичується киснем. Лікарі не можуть визначити, що викликало мій інсульт. Існує дуже невелика ймовірність того, що я не відновлюся», - написав Рід у соцмережі.