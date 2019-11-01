Триразового олімпійського чемпіона паралізувало після інсульту
Піт Рід
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Британець Піт Рід перемагав на Олімпіадах у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро
Триразового олімпійського чемпіона з академічної греблі Піта Ріда паралізувало після спинального інсульту.
38-річний британець перемагав на Іграх у Пекіні 2008 року, Лондоні 2012 року та Ріо-де-Жанейро 2016 року. Два перших «золота» Рід виграв у заїздах четвірок, а третє – у вісімці.
На чемпіонатах світу британець виборов п’ять золотих та три срібні медалі.
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«Спинальні інсульти трапляються рідко. Через них спинний мозок не насичується киснем. Лікарі не можуть визначити, що викликало мій інсульт. Існує дуже невелика ймовірність того, що я не відновлюся», - написав Рід у соцмережі.