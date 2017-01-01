Тріумфальне повернення Фесенка й інші результати українських баскетболістів закордоном

12 очок Кирила якраз допомогли його команді виграти домашню зустріч у чемпіонаті Італії

Свій перший матч після травми провів капітан збірної України Кирило Фесенко, який, вийшовши з лави, допоміг італійському «Авелліно» виграти домашній матч Серії А у «Венеції» (87:77). За 17 хвилин центровий відзначився 12 очками, 7 підбираннями (3 в атаці), однією передачею й одним перехопленням, інформує офіційний сайт



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Кирило Фесенко

12 очок Кирила якраз допомогли його команді виграти домашню зустріч у чемпіонаті Італії

Свій перший матч після травми провів капітан збірної України Кирило Фесенко, який, вийшовши з лави, допоміг італійському «Авелліно» виграти домашній матч Серії А у «Венеції» (87:77).

За 17 хвилин центровий відзначився 12 очками, 7 підбираннями (3 в атаці), однією передачею й одним перехопленням, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Денис Яковлєв з «Орландіни» допоміг своїй команді на домашньому паркеті перемогти Тренто (82:80). За 32 хвилини матчу Серії А на паркеті українець відзначився 13 очками, 8 підбираннями й одним перехопленням.

Захисник національної збірної та французького «Монако» Сергій Гладир у домашньому матчі чемпіонату Франції проти «Шалона» вийшов у старті. Команда українця перемогла з рахунком 87:57, а Гладир за 23 хвилини відзначився 7 очками, одним підбиранням та двома перехопленнями.

Центровий збірної України Артем Пустовий став найкращим гравцем у складі «Обрадойро» у матчі проти «Басконії». Команда українця поступилась на виїзді з рахунком 78:85, а бігмен за 33 хвилини на паркеті набрав 16 очок, зробив 5 підбирань, 4 блок-шота й одну передачу.

Центровий збірної України та турецького «Ешкішехіра» В'ячеслав Кравцов розпочав з перших хвилин гру регулярного чемпіонату Туреччини проти «Бююкчекмедже». Команда бігмена перемогла на виїзді з рахунком 79:72, а Кравцов за 26 хвилин записав до активу 14 очок, 4 підбирання, дві передачі й один блок-шот.

Захисник збірної України та грецького «Промітеаса» Олександр Липовий провів скромний матч проти «Аріса». Команда українця перемогла з рахунком 70:40, а Липовий вийшов у стартовій п'ятірці та набрав 7 очок, зробив 4 підбирання й одне перехоплення.

Бігмен збірної України Ігор Зайцев не врятував «Росу Радом» від поразки у домашньому матчі чемпіонату Польщі проти «Кошаліна» (75:92). За 16 хвилин українець набрав 4 очки і зробив два підбирання.

«П'єно Жвайгждес» форварда збірної України В'ячеслава Боброва на домашньому паркеті програв «Жальгірісу» (51:75). Українець, вийшовши у старті, відіграв 26 хвилин, набрав 13 очок, зробив 6 підбирань, одну передачу й одне перехоплення.

«Ювентус» форварда збірної України Максима Корнієнка обмеженою ротацією на домашньому паркеті переміг «Шауляй» з рахунком 77:64. Вийшовши з лави, українець відіграв 16 хвилин, набрав два очки, зробив три підбирання, одну передачу та два перехоплення.

Повернувся до США форвард збірної України Максим Пустозвонов і в грі G-League проти «Лонг Айленду» (101:126) відіграв за «Кантон Чардж» дві хвилини та набрав два очки.