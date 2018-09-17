Тріумфальне повернення: Шемякіна виграла турнір з фехтування у Словаччині



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Фото НФФУ

Яна не брала участь у міжнародних змаганнях два роки

Олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна стала переможницею міжнародного турніру з фехтування на шпагах у словацькій Братиславі.

Українка здобула чотири перемоги з шести у груповому раунді та стартувала у турі прямого вибування під 33-м номером, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

В 1/64 фіналу шпажистка виграла у представниці Казахстану Даяни Якупової (15:8), опісля зупинила сербську фехтувальницю Марту Гріяк (15:11), з мінімальною перевагою обіграла Паулу Шмідт (15:14) з Австрії, вибила з боротьби угорку Кату Міхаль (15:7), а у поєдинку за потрапляння у півфінал розібралася з іншою угорською спортсменкою Рекою Сабо (15:12).

У півфінальному поєдинку Шемякіна здобула впевнену перемогу над співвітчизницею 17-річною Катериною Чорній (15:5), а у вирішальному бою змагального дня здолала іншу українку – 21-річну Інну Бровко.

Український фінал завершився на користь Яни з мінімальною перевагою – 15:14.

Цей міжнародний турнір став першим для Шемякіної з часів Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Після виступу в Бразилії, де українська шпажистка стала 13-ою в особистому заліку та восьмою у командному, Шемякіна взяла дворічну паузу.

У серпні 2017 року 32-річна Яна стала мамою дочок-двійнят, а вже у лютому 2018 року повернулася до тренувального процесу та роботи зі зброєю.