Трьох українських легкоатлетів зняли зі змагань Олімпіади

На іграх у Токіо не вийдуть на доріжку троє українців

Прізвища поки що не називаються, але вони були в заявці на Ігри в Токіо

Одразу трьох українських спортсменів зняли зі змагань Олімпіади в Токіо. Так вирішив незалежний орган з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU). Прізвища не називаються. Відомо лише, що вони були у фінальній заявці на Ігри. Також не відомо, чи полетіли спортсмени в Токіо. Новина датована 28 липня.

Загалом не допущено до змагань 20 спортсменів. Їх відсторонили через недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен має пройти три допінг-тести поза змаганнями з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Більше за інших постраждали спортсмени з Нігерії. Санкції були застосовані відразу до 10 легкоатлетів з цієї країни.

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