Сподівання на медалі Олімпіади. Хто і коли з українців змагається 29 липня

Олександр Хижняк є фаворитом у боксерському турнірі

У фіналі на 800 метрів вільним стилем попливе лідер сезону в світі Михайло Романчук

У четвер, 29 липня, в змаганнях візьмуть участь 11 українців. Сподівання на медалі маємо в плаванні. Там у фіналі на 800 метрів вільним стилем попливе лідер сезону в світі Михайло Романчук. В кваліфікації українець встановив національний і олімпійський рекорди.

Розпочне змагальний марафон боксер Олександр Хижняк, а Еліна Світоліна спробує пройти Маркету Вондроушову в півфіналі тенісного турніру. Анастасія Турчин вийде на килим у змаганнях дзюдоїсток, а призер поточних Ігор Олена Костевич знову стрілятиме з пістолета.

Розклад виступів українців 29 липня

03:00. Кульова стрільба. Олена Костевич (кваліфікація, пневматичний пістолет, 25 метрів)

04:30. Плавання. Михайло Романчук, Сергій Фролов (фінал, 800 метрів вільним стилем)

05:00. Бокс. Олександр Хижняк (1/16 фіналу, до 75 кг)

Не раніше 5:30. Дзюдо. Анастасія Турчин (1/32 фіналу, до 78 кг)

06:36. Бокс. Цотне Рогава (1/16 фіналу, 91+ кг)

08:00. Веслування-слалом. Вікторія Ус (півфінал, каное)

Не раніше 12:00. Теніс. Еліна Світоліна (півфінал, індивідуальний розряд)

13:49. Плавання. Ігор Трояновський (відбіркові запливи, 100 метрів батерфляєм)

14:13. Плавання. Дарина Зевіна (відбіркові запливи, 200 метрів на спині)