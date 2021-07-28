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    Сподівання на медалі Олімпіади. Хто і коли з українців змагається 29 липня

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    Олександр Хижняк є фаворитом у боксерському турнірі - Сподівання на медалі Олімпіади. Хто і коли з українців змагається 29 липня
    Олександр Хижняк є фаворитом у боксерському турнірі
    Фото з відкритих джерел

    У фіналі на 800 метрів вільним стилем попливе лідер сезону в світі Михайло Романчук

    У четвер, 29 липня, в змаганнях візьмуть участь 11 українців. Сподівання на медалі маємо в плаванні. Там у фіналі на 800 метрів вільним стилем попливе лідер сезону в світі Михайло Романчук. В кваліфікації українець встановив національний і олімпійський рекорди.

    Розпочне змагальний марафон боксер Олександр Хижняк, а Еліна Світоліна спробує пройти Маркету Вондроушову в півфіналі тенісного турніру. Анастасія Турчин вийде на килим у змаганнях дзюдоїсток, а призер поточних Ігор Олена Костевич знову стрілятиме з пістолета.

    Розклад виступів українців 29 липня

    03:00. Кульова стрільба. Олена Костевич (кваліфікація, пневматичний пістолет, 25 метрів)

    04:30. Плавання. Михайло Романчук, Сергій Фролов (фінал, 800 метрів вільним стилем)

    05:00. Бокс. Олександр Хижняк (1/16 фіналу, до 75 кг)

    Не раніше 5:30. Дзюдо. Анастасія Турчин (1/32 фіналу, до 78 кг)

    06:36. Бокс. Цотне Рогава (1/16 фіналу, 91+ кг)

    08:00. Веслування-слалом. Вікторія Ус (півфінал, каное)

    Не раніше 12:00. Теніс. Еліна Світоліна (півфінал, індивідуальний розряд)

    13:49. Плавання. Ігор Трояновський (відбіркові запливи, 100 метрів батерфляєм)

    14:13. Плавання. Дарина Зевіна (відбіркові запливи, 200 метрів на спині)

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук Еліна Світоліна Олена Костевич
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    Сподівання на медалі Олімпіади. Хто і коли з українців змагається 29 липня