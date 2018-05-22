Троє молодих футболістів продовжили контракти з «Динамо»
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Гравці команди U-19 і надалі виступатимуть у київській команді
Відразу кілька футболістів «Динамо» U-19 продовжили свої контракти з київським клубом.
До зими контракт з киянами продовжив півзахисник Станіслав Сорокін, а інший хавбек, Вадим Мащенко, підписав нову угоду до літа 2019 року.
Найтриваліший новий контракт, до літа 2020 року, отримав нападник Данило Сухоручко.
Сухоручко провів у цьому сезоні в першості U-19 11 матчів і забив один гол.
На рахунку Сорокіна – 15 поєдинків (чотири голи), а Мащенко провів 19 матчів і забив чотири м'ячі, інформує dynamomania.com.
Нагадаємо, що команда «Динамо» U-19 виграла чемпіонат України.
Додамо, що київський клуб повертає з чемпіонату Туреччини свого опорного півзахисника Рибалку.
Також «Динамо» готове влітку попрощатися з одним зі своїх легіонерів.