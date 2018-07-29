Тур де Франс-2018. Дюмолен виграв 20-й етап



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Том Дюмолен. Фото з відкритих джерел

А Герейнт Томас недосяжний у загальному заліку

У суботу, 28 липня, відбувся 20-й етап багатоденної велогонки «Тур де Франс».

Спортсмени були учасниками індивідуальної гонки з роздільним стартом на 31 км за маршрутом Сен-Пе-сюр-Нівель - Еспелетт.

Перемогу здобув нідерландець Том Дюмолен з команди Sunweb, який показав на фініші результат 40 хвилин 52 секунди.

Друге та третє місце посіли британські гонщики зі Sky - відповідно Крістофер Фрум та Герейнт Томас.

Генеральна класифікація:

1. Герейнт Томас (Велика Британія, Sky). Він вже недосяжний для суперників.

2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb).

3. Крістофер Фрум (Велика Британія, Sky).

4. Прімож Роглич (Словенія, LottoNL-Jumbo).

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Останній 21-й етап «Тур де Франс»-2018 (116 км) відбудеться сьогодні, 29 липня. Фініш найпрестижнішої у світі велобагатоденки пройде на Єлисейських Полях у Парижі.

Джерело: Укрінформ