Турецькі клуби зацікавилися українським нападником



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Євген Селезньов ФФУ

Колишній форвард «Малаги» Євген Селезньов шукає продовження клубної кар’єри

Декілька турецьких футбольних клубів цікавляться колишнім українським форвардом іспанської «Малаги» Євгеном Селезньовим. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Раніше «Малага» вирішила не продовжувати угоду з єдиним форвардом у складі.

До переходу в чемпіонат Іспанії Селезньов уже виступав за турецькі «Карабюкспор» та «Акхісар Беледіє». В Україні нападник виступав за «Шахтар», «Дніпро» та київський «Арсенал».