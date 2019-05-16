  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Турецький клуб цікавиться колишнім тренером «Динамо»

    • Розсилка
    Сергій Ребров - Турецький клуб цікавиться колишнім тренером «Динамо»
    Сергій Ребров
    Scoopnest

    Сергія Реброва називають серед можливих нових тренерів «Бешикташа»

    Турецький «Бешикташ» розглядає колишнього тренера київського «Динамо» Сергія Реброва серед можливих нових керманичів команди.

    Наразі турки шукають заміну місцевому фахівцю Шенолу Гюнешу, який залишить посаду наприкінці сезону, інформує Goal.com.

    Серед ймовірних наступників Гюнеша називають його асистента Гуті та українця Реброва.

    Нагадаємо, під час ігрової кар’єри Сергій Ребров виступав за турецький «Фенербахче». Наразі він працює головним тренером угорського «Ференцвароша», який за керівництва українця став чемпіоном країни та виступатиме в кваліфікації Ліги чемпіонів.

     Читайте також: Андрій Шевченко викликав півзахисника «Селтіка» до збірної України
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Ребров ФК Ференцварош ФК Бешикташ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ