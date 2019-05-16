Турецький клуб цікавиться колишнім тренером «Динамо»
-
Розсилка
Сергій Ребров
Scoopnest
Сергія Реброва називають серед можливих нових тренерів «Бешикташа»
Турецький «Бешикташ» розглядає колишнього тренера київського «Динамо» Сергія Реброва серед можливих нових керманичів команди.
Наразі турки шукають заміну місцевому фахівцю Шенолу Гюнешу, який залишить посаду наприкінці сезону, інформує Goal.com.
Серед ймовірних наступників Гюнеша називають його асистента Гуті та українця Реброва.
Нагадаємо, під час ігрової кар’єри Сергій Ребров виступав за турецький «Фенербахче». Наразі він працює головним тренером угорського «Ференцвароша», який за керівництва українця став чемпіоном країни та виступатиме в кваліфікації Ліги чемпіонів.