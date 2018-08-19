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    U-21: ФК «Львів» програв донецькому «Шахтарю»

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    U-21: ФК &laquo;Львів&raquo; - ФК &laquo;Шахтар&raquo;. Фото Євген Кравс. - U-21: ФК «Львів» програв донецькому «Шахтарю»
    U-21: ФК «Львів» - ФК «Шахтар». Фото Євген Кравс.

    У матчі із дублюючим складом «гірників» взяли участь гравці першої команди

    Дублюючий склад ФК «Львів» у напруженому поєдинку у межах п’ятого туру чемпіонату України серед команд U-21 поступився донецькому «Шахтарю».

    Про це повідомила інформаційна служба ФК «Львів».

    Футболісти першої команди «Шахтаря» — воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Владислав Приймак, а також нападник Жуліо Сезар грали також у матчі.

    Початок гри, що проходила на стадіоні «Локомотив» у Раві-Руській, вийшов рівним.

    Суперники обмінялися невлучними ударами Топалова і Жуліо, і, зважаючи на дощову погоду та слизький газон, створювали гостроту біля воріт одна одної лише після «стандартів» і флангових передач.

    До середини тайму «Шахтар» заволодів ініціативою.

    Сарнавський впорався з ударом Кулакова, також небезпечно пробив поряд зі стійкою Дудік.

    Перед самою перервою «помаранчево-чорні» все ж відкрили рахунок, коли Володимир Якімець влучно пробив з далекої відстані.

    Старт другого тайму також залишився за підопічними Валерія Кривенцова, яким дуже швидко вдалося забити другий м’яч.

    На 54-й хвилині Андрій Кулаков вдало замкнув передачу з правого флангу.

    На 66-й хвилині «синьо-золоті леви» відіграли один м’яч – Приймак зі штрафного влучив прямісінько у ціль.

    До завершення гри підопічні Романа Гданського мали ще кілька шансів уникнути поразки.

    Зокрема, Вертєй врятував свою команду після «пострілу» Янчака, а Приймаку не вдалося вдруге у матчі результативно виконати небезпечний «стандарт» – 1:2.

    П’ятий тур чемпіонату України U-21

    17 серпня. 17:00. м. Рава-Руська, ст. «Локомотив»

    Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.)

    Асистенти арбітра – Михайло Маланчук (Чернівецька обл.), Олег Найко (Чернівці)

    Четвертий арбітр – Софія Причина (Львівська обл.)

    Спостерігач арбітражу – Андрій Шандор (Львів)

    ФК «Львів» – «Шахтар» (Донецьк) – 1:2 (0:1)

    Голи: Приймак (66) – Якімець (42), Кулаков (54)

    Попередження: Приймак (26), Жуліо (34), Вичіжанін (52), Павлюх (60), Савошко (73), Янчак (80) – Бондар (65), Глагола (81)

    ФК «Львів U-21»: Сарнавський – Гаврушко (к), Павлюх, Білий, Савошко, Приймак, Теплий (Міщук, 65), Іваночко, Вичіжанін (Янчак, 65), Микитин, Жуліо Сезар (Дахновський, 75)

    Головний тренер: Роман Гданський

    «Шахтар U-21»: Вертєй – Конопля, Меліченко, Бондар, Корнієнко, Чех, Дудік (Криськів, 88), Якімець, Кулаков (Васілевіч, 61), Глагола (к) (Холод, 88), Топалов

    Головний тренер: Валерій Кривенцов


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