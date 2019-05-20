  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Аргентині загинув технічний працівник автогонок (відео)

    • Розсилка
    Трагедія під час гонки в Аргентині - У Аргентині загинув технічний працівник автогонок (відео)
    Трагедія під час гонки в Аргентині
    Скріншот

    Під час гонки класу «А» серії Pro Car 4000 в Буенос-Айресі загинув маршал

    У Аргентині стався трагічний випадок під час час гонки класу «А» серії Pro Car 4000 в Буенос-Айресі.

    На трасі виникла аварійна ситуація через зупинку одного з гоночних авто. До місця пригоди виїхало авто з маршалами – технічними працівниками автодрому. За мить в їхнє авто влетів ще один учасник заїзду. Один з технічних працівників вилетів з автомобіля й загинув на місці.

     Читайте також: «Шахтар» передасть в Росію золоту медаль чемпіона України
    Читайте також
    ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ