У Аргентині загинув технічний працівник автогонок (відео)



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Трагедія під час гонки в Аргентині Скріншот

Під час гонки класу «А» серії Pro Car 4000 в Буенос-Айресі загинув маршал

У Аргентині стався трагічний випадок під час час гонки класу «А» серії Pro Car 4000 в Буенос-Айресі.

На трасі виникла аварійна ситуація через зупинку одного з гоночних авто. До місця пригоди виїхало авто з маршалами – технічними працівниками автодрому. За мить в їхнє авто влетів ще один учасник заїзду. Один з технічних працівників вилетів з автомобіля й загинув на місці.