У Бельгії невідомий підірвав себе на футбольному стадіоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото VTM Nieuws

Окрім цього чоловіка, ніхто інший не постраждав

У бельгійському місті Верв'є чоловік підірвав себе на футбольному полі.

Про це повідомляє hln.be.

В результаті вибуху він загинув.

Повідомляється, що ніхто інший не постраждав.

Поліція вважає, що те, що трапилося, швидше за все було самогубством, а не спробою влаштувати терористичний акт.

Man blaast zichzelf op in midden van voetbalveld in Verviers: terreurdaad uitgesloten https://t.co/7mBpbG9qYs pic.twitter.com/GwuLQKaab1 — HLN.BE (@HLN_BE) 31 липня 2018 р.

Ім'я загиблого не називається, але вказано, що він колишній солдат, який жив неподалік.

«Свідок сказав поліції, що хтось стояв у центрі футбольного поля та підірвав себе», - повідомили у поліції.

Джерело: Спорт-Экспресс