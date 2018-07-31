У Бельгії невідомий підірвав себе на футбольному стадіоні
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Фото VTM Nieuws
Окрім цього чоловіка, ніхто інший не постраждав
У бельгійському місті Верв'є чоловік підірвав себе на футбольному полі.
Про це повідомляє hln.be.
В результаті вибуху він загинув.
Повідомляється, що ніхто інший не постраждав.
Поліція вважає, що те, що трапилося, швидше за все було самогубством, а не спробою влаштувати терористичний акт.
Man blaast zichzelf op in midden van voetbalveld in Verviers: terreurdaad uitgesloten https://t.co/7mBpbG9qYs pic.twitter.com/GwuLQKaab1— HLN.BE (@HLN_BE) 31 липня 2018 р.
Ім'я загиблого не називається, але вказано, що він колишній солдат, який жив неподалік.
«Свідок сказав поліції, що хтось стояв у центрі футбольного поля та підірвав себе», - повідомили у поліції.
Джерело: Спорт-Экспресс