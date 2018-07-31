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    У Бельгії невідомий підірвав себе на футбольному стадіоні

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    Фото VTM Nieuws - У Бельгії невідомий підірвав себе на футбольному стадіоні
    Фото VTM Nieuws

    Окрім цього чоловіка, ніхто інший не постраждав

    У бельгійському місті Верв'є чоловік підірвав себе на футбольному полі.

    Про це повідомляє hln.be.

    В результаті вибуху він загинув.

    Повідомляється, що ніхто інший не постраждав.

    Поліція вважає, що те, що трапилося, швидше за все було самогубством, а не спробою влаштувати терористичний акт.

    Ім'я загиблого не називається, але вказано, що він колишній солдат, який жив неподалік.

    «Свідок сказав поліції, що хтось стояв у центрі футбольного поля та підірвав себе», - повідомили у поліції.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    самогубство поліція стадіон
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