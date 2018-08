У Бразилії футбольний матч завершився масовими сутичками фанатів з поліцією (відео)

«Відзначилися» прихильники клубу «Сантос»

Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубку Лібертадорес між «Сантосом» та «Індепендьєнте» був перерваний за кілька хвилин до фінального свистка за рахунку 0:0 (перша гра – 0:3) через спроби бразильських фанатів прорватися на поле.

Деякі з них кидали фаєри у бік лавки суперника. Десятки уболівальників намагалися прорватися на поле, штурмуючи огорожу по периметру поля.

Поліцейські були змушені застосувати фізичну силу.

Незважаючи на заходи, вжиті співробітниками органів правопорядку, фанати прорвалися на поле. Тому поліцейським довелося пустити в хід шумові гранати.

Чилійський рефері прийняв рішення забрати команди з поля.

У першій грі «Сантосу» було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 через те, що на поле вийшов півзахисник Карлос Санчес, який не мав на це права. Рішення про це було прийнято за кілька годин до матчу-відповідь.

Це, як зазначає ESPN, і призвело до бурхливої реакції фанатів «Сантоса».

Santos vs Independiente had to be stopped after angry fans clashed with the police pic.twitter.com/eMYtZ8RmGI