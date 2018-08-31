У Будинку футболу відбулося вручення Pro-дипломів УЄФА групі тренерів
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Розсилка
Шацьких, Вірт, Косовський, Тлумак та інші отримали Pro-дипломи УЄФА
Після двох років занять за програмою «Pro-диплом УЄФА» вітчизняні тренери отримали свої дипломи УЄФА.
Відповідні атестати якості були вручені їм у Будинку футболу, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Список тренерів, які завершили курси за програмою «Pro-диплом УЄФА»
Абазадзе Дмитро Георгійович
Бахтадзе Давід Автандилович
Березовчук Андрій Володимирович
Вірт Юрій Миколайович
Грановський Олександр Анатолійович
Дзюба Олег Петрович
Есмі Луїс
Єзерський Володимир Іванович
Калінін Андрій Вікторович
Калініченко Максим Сергійович
Косовський Віталій Владиславович
Мандрієвський Вадим Левкович
Матвійченко Павло Васильович
Мелащенко Олександр Петрович
Мелікян Єгіше Мєлікович
Монарьов Роман Геннадійович
Нагорняк Сергій Миколайович
Солдатов Сергій Вікторович
Тлумак Андрій Богданович
Шацьких Максим Олександрович
Шпанюк Віталій Васильович