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    У церемонії жеребкування третього етапу Кубку України візьмуть участь Маркевич та Петраков

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    Мирон Маркевич. Фото: ФФУ - У церемонії жеребкування третього етапу Кубку України візьмуть участь Маркевич та Петраков
    Мирон Маркевич. Фото: ФФУ

    Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня

    У п'ятницю, 31 серпня, о 12.30 у Будинку футболу розпочнеться жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    У ньому візьмуть участь голова Комітету національних збірних України Мирон Маркевич та головний тренер юнацької збірної України U-20, яка на недавньому Євро здобула путівку на чемпіонат світу, Олександр Петраков.

    Нагадаємо, що у сліпому жеребкуванні фігурують 20 учасників: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е.

    Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).

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