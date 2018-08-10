У Чехії хотіли оселити збірну України у готелі «Москва» перед матчем Ліги націй УЄФА



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Фото zbirna.com

Звичайно ж, українська сторона відмовилася від такої пропозиції

Представники Федерації асоціації Чеської Республіки зробили збірній України та Федерації футболу України дивне рішення, від якого у ФФУ відмовилися.

Як інформує zbirna.com, напередодні матчу Ліги націй УЄФА, який відбудеться у вересні, чехи пропонували українцям оселитися в одному великому готелі під назвою «Москва».

Як зазначає джерело, звичайно ж, представники України відмовили господарям у такій «щедрості».

«Збірна України прилітає у Брно, а звідти, подолавши 100 кілометрів на автобусі, відправиться у Злін. Там команда Андрія Шевченка розквартирується у двох готелях. Справа у тому, що чехи пропонували українцям оселитися в одному великому готелі під назвою «Москва», але наші зі зрозумілих причин відмовилися», - йдеться у повідомленні.

Сам матч пройде у невеликому містечку Угерське-Градіште, що за 30 км від Зліна, 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу оголосила про план підготовки до старту у Лізі націй УЄФА.

Зокрема, 2-5 вересня головна команда країни дислокуватиметься у столиці України, а 5 вересня вранці вилетить до чеського Брно.