Збірна України з футболу оголосила про план підготовки до старту у Лізі націй УЄФА



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Фото Павла Кубанова

Андрій Шевченко збере команду менше ніж за місяць, на початку вересня

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко збере «синьо-жовтих» на перший у цьому сезоні навчально-тренувальний збір на початку вересня у Києві.

2-5 вересня головна команда країни дислокуватиметься у столиці, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На 4 вересня заплановано відкрите тренування на НСК «Олімпійський», яке розпочнеться о 18 годині.

5 вересня вранці «синьо-жовті» вилетять до чеського Брно, а вже звідти автобусом подолають близько 80 км до Угерске-Градіште. Саме це містечко із населенням у 25 тисяч Федерація футболу Чехії обрала місцем проведення стартової для обох збірних зустрічі у межах Ліги націй УЄФА.

У зв’язку з браком готелів у самому Угерске-Градіште, українці зупиняться у сусідньому місті Злін.

Того ж дня «синьо-жовті» проведуть передматчеве тренування на стадіоні імені Мирослава Валенти. За півгодини до початку заняття головний тренер та один із гравців поспілкуються з пресою у конференц-залі стадіону.

6 вересня збірна України зустрінеться на згаданій арені, що вміщує всього лише вісім тисяч глядачів, із командою Чехії. Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Після гри команда переночує у місцевому готелі, а 7 вересня об 11:30 вилетить із Брно до Львова.

Збірна поселиться у столиці Галичини. 8 вересня о 16:30 Андрій Шевченко спільно з гравцем збірної дасть прес-конференцію для ЗМІ, а за півгодини після цього національна команда розпочне передматчеве тренування на «Арені Львів».

На 16:00 9 вересня заплановано початок першої домашньої гри українців у Лізі націй – проти команди Словаччини.

Матч відбудеться за порожніх трибун через відповідну дискваліфікацію з боку УЄФА. Біля стадіону буде споруджено фан-зону.