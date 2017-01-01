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    У чемпіонаті Юніорської хокейної ліги України візьмуть участь чотири команди

    Змагання відбудуться у два етапи
    У понеділок, 27 листопада, о 18:00 у Богуславі на арені «Льодограй» матчем між «Шершнями» (м. Богуслав) та «Дніпром» (м. Херсон) розпочався чемпіонат України серед юніорів (Юніорська хокейна ліга). Окрім «Шершнів» та «Дніпра», у змаганні братимуть участь «Галицькі Леви» з
    • Вчора, 18:31
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    Змагання відбудуться у два етапи

    У понеділок, 27 листопада, о 18:00 у Богуславі на арені «Льодограй» матчем між «Шершнями» (м. Богуслав) та «Дніпром» (м. Херсон) розпочався чемпіонат України серед юніорів (Юніорська хокейна ліга).

    Окрім «Шершнів» та «Дніпра», у змаганні братимуть участь «Галицькі Леви» з Новояворівська та БВУФК «Білий Барс» (м. Бровари).

    Змагання відбудуться у два етапи, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

    На першому етапі команди зіграють регулярний чемпіонат у два кола спарених матчів.

    Другий етап відбудеться форматі «Фіналу чотирьох», місце проведення якого буде визначене пізніше.

    Минулого сезону переможцем чемпіонату став столичний «Беркут», який у серії післяматчевих кидків здолав у фінальному поєдинку БВУФК «Білий Барс».

    чемпіонат України хокей
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