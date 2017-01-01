У чемпіонаті Юніорської хокейної ліги України візьмуть участь чотири команди

Змагання відбудуться у два етапи

У понеділок, 27 листопада, о 18:00 у Богуславі на арені «Льодограй» матчем між «Шершнями» (м. Богуслав) та «Дніпром» (м. Херсон) розпочався чемпіонат України серед юніорів (Юніорська хокейна ліга). Окрім «Шершнів» та «Дніпра», у змаганні братимуть участь «Галицькі Леви» з