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    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)

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    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)

    Перший з них відкрили у парку Хіміків

    У парку Хіміків, що у Черкасах, встановили перший відкритий боксерський ринг у місті.

    Про це у коментарі Zmi.ck.ua повідомив заступник міського голови Юрій Ботнар.

    «Цей проект є спільною ініціативою Федерації боксу Черкаської області, міської влади та КП «Дирекція парків». Такі майданчики будуть корисні тим містянам, які хочуть займатися єдиноборствами», - сказав він.

    «Потроху перетворюємо Черкаси на спортивну столицю. Вже за тиждень буде споруджено ще два такі ринги. Дякую всім, хто долучився», - зазначив Ботнар.

    Також чиновник попросив містян берегти це спільне майно громади та не займатися вандалізмом.

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    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)
    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)
    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)
    У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)

    «Виходимо на новий рівень розвитку боксу у Черкасах. Відтепер у парках міста будуть встановлювати відкриті майданчики для занять боксом. Дякую тим людям, які не стоять осторонь, допомагають розвивати цей вид спорту в обласному центрі, зокрема й подібні проекти», - сказав президент Федерації боксу Черкаської області Сергій Тищенко.

    спорт бокс Черкаси
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