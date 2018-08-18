У Черкасах почали встановлювати боксерські ринги у парках (фото)



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Перший з них відкрили у парку Хіміків

У парку Хіміків, що у Черкасах, встановили перший відкритий боксерський ринг у місті.

Про це у коментарі Zmi.ck.ua повідомив заступник міського голови Юрій Ботнар.

«Цей проект є спільною ініціативою Федерації боксу Черкаської області, міської влади та КП «Дирекція парків». Такі майданчики будуть корисні тим містянам, які хочуть займатися єдиноборствами», - сказав він.

«Потроху перетворюємо Черкаси на спортивну столицю. Вже за тиждень буде споруджено ще два такі ринги. Дякую всім, хто долучився», - зазначив Ботнар.

Також чиновник попросив містян берегти це спільне майно громади та не займатися вандалізмом.

«Виходимо на новий рівень розвитку боксу у Черкасах. Відтепер у парках міста будуть встановлювати відкриті майданчики для занять боксом. Дякую тим людям, які не стоять осторонь, допомагають розвивати цей вид спорту в обласному центрі, зокрема й подібні проекти», - сказав президент Федерації боксу Черкаської області Сергій Тищенко.