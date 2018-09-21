У Черкасах стартує традиційний Кубок Венето
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Участь у змаганнях візьмуть клуби Вищої ліги України з баскетболу
У Черкасах 21 вересня стартує традиційний Кубок Венето.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Зважаючи на участь головної команди господарів у Кубку Європи ФІБА та Суперкубку України, цього року на турнірі змагатимуться команди Вищої ліги: «Черкаські Мавпи-2», «Хімік-2» (Южне), СумДУ (Суми), КДПУ (Кривий Ріг).
Завершиться Кубок Венето 23 вересня перед початком матчу за Суперкубок України «Черкаські Мавпи» – «Дніпро».
Кубок Венето-2018
Розклад матчів
21 вересня
16:00 «Хімік-2» (Южне) - СумДУ (Суми)
Відкриття
18:00 «Черкаські Мавпи-2» – КДПУ (Кривий Ріг)
22 вересня
10:00 СумДУ - КДПУ
12:00 «Черкаські Мавпи-2» – Хімік-2»
23 вересня
8:30 СумДУ - «Черкаські Мавпи-2»
10:00 «Хімік-2» – КДПУ
11:30 Закриття