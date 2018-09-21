  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Черкасах стартує традиційний Кубок Венето

    • Розсилка
    У Черкасах стартує традиційний Кубок Венето

    Участь у змаганнях візьмуть клуби Вищої ліги України з баскетболу

    У Черкасах 21 вересня стартує традиційний Кубок Венето.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Зважаючи на участь головної команди господарів у Кубку Європи ФІБА та Суперкубку України, цього року на турнірі змагатимуться команди Вищої ліги: «Черкаські Мавпи-2», «Хімік-2» (Южне), СумДУ (Суми), КДПУ (Кривий Ріг).

    Завершиться Кубок Венето 23 вересня перед початком матчу за Суперкубок України «Черкаські Мавпи» – «Дніпро».

    Кубок Венето-2018

    Розклад матчів

    21 вересня

    16:00 «Хімік-2» (Южне) - СумДУ (Суми)
    Відкриття
    18:00 «Черкаські Мавпи-2» – КДПУ (Кривий Ріг)

    22 вересня
    10:00 СумДУ - КДПУ
    12:00 «Черкаські Мавпи-2» – Хімік-2»

    23 вересня
    8:30 СумДУ - «Черкаські Мавпи-2»
    10:00 «Хімік-2» – КДПУ
    11:30 Закриття

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ