У чернігівській «Десні» хочуть замахнутися на участь у єврокубках



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Андрій Якимів. Фото ФК «Десна»

Новачок команди Андрій Якимів стверджує, що команді під силу потрапити у першу шістку

«Десна» може зачепитися за першу шістку у сезоні-2018/19 української Прем’єр-ліги України з футболу.

Про це заявив новачок команди Андрій Якимів, який уже став лідером дублючого складу сіверян, інформує офіційний сайт чернігівського клубу.

«За «Десну» впевнений, що вона зможе потрапити у першу шістку та навіть зачепитися за єврокубкову зону», - сказав він.

«Молодіжна команда справляє непогане враження. На рівних грали із «Шахтарем» і «Маріуполем». Переконаний, що «Десна» не загубиться у чемпіонаті дублерів», - додав футболіст.

Окрім того, Якимів розповів, чому він вирішив перейти у міжсезоння саме у чернігівську команду.

«У мене була розмова з головним тренером Олександром Рябоконем. Я приїхав на збори у Полтаву, після чого вирішив підписати контракт з «Десною», адже команда ставить перед собою амбітні плани в УПЛ», - зауважив він.

«Старші партнери допомагають, підтримують мене. Ще кілька тижнів потрібно, щоб адаптуватися до нової команди», - підсумував Андрій.