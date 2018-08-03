  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У чернігівській «Десні» хочуть замахнутися на участь у єврокубках

    • Розсилка
    Андрій Якимів. Фото ФК &laquo;Десна&raquo; - У чернігівській «Десні» хочуть замахнутися на участь у єврокубках
    Андрій Якимів. Фото ФК «Десна»

    Новачок команди Андрій Якимів стверджує, що команді під силу потрапити у першу шістку

    «Десна» може зачепитися за першу шістку у сезоні-2018/19 української Прем’єр-ліги України з футболу.

    Про це заявив новачок команди Андрій Якимів, який уже став лідером дублючого складу сіверян, інформує офіційний сайт чернігівського клубу.

    «За «Десну» впевнений, що вона зможе потрапити у першу шістку та навіть зачепитися за єврокубкову зону», - сказав він.

    «Молодіжна команда справляє непогане враження. На рівних грали із «Шахтарем» і «Маріуполем». Переконаний, що «Десна» не загубиться у чемпіонаті дублерів», - додав футболіст.

    Окрім того, Якимів розповів, чому він вирішив перейти у міжсезоння саме у чернігівську команду.

    «У мене була розмова з головним тренером Олександром Рябоконем. Я приїхав на збори у Полтаву, після чого вирішив підписати контракт з «Десною», адже команда ставить перед собою амбітні плани в УПЛ», - зауважив він.

    «Старші партнери допомагають, підтримують мене. Ще кілька тижнів потрібно, щоб адаптуватися до нової команди», - підсумував Андрій.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК «Десна»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ