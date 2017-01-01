У членів Виконкому МОК будуть вилучені телефони під час засідання в Лозанні

Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації

У вівторок, 5 грудня, на засіданні Виконкому Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні буде ухвалено рішення щодо участі Росіїв Олімпійських Іграх у Пхьончхані. Засідання почалося о 14:30 за київським часом і, за інформацією авторитетного ресурсу Insigethegames, після ознайомлення з доповіддю комісії МОК під керівництвом Самуеля Шміда у всіх



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Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації

У вівторок, 5 грудня, на засіданні Виконкому Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні буде ухвалено рішення щодо участі Росіїв Олімпійських Іграх у Пхьончхані.

Засідання почалося о 14:30 за київським часом і, за інформацією авторитетного ресурсу Insigethegames, після ознайомлення з доповіддю комісії МОК під керівництвом Самуеля Шміда у всіх членів виконкому організації та представників російської делегації вилучать мобільні телефони.

Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації.

Джерело: xsport.ua