У членів Виконкому МОК будуть вилучені телефони під час засідання в Лозанні
- Сьогодні, 16:38
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Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації
У вівторок, 5 грудня, на засіданні Виконкому Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні буде ухвалено рішення щодо участі Росіїв Олімпійських Іграх у Пхьончхані.
Засідання почалося о 14:30 за київським часом і, за інформацією авторитетного ресурсу Insigethegames, після ознайомлення з доповіддю комісії МОК під керівництвом Самуеля Шміда у всіх членів виконкому організації та представників російської делегації вилучать мобільні телефони.
Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації.
Джерело: xsport.ua