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    У членів Виконкому МОК будуть вилучені телефони під час засідання в Лозанні

    Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації
    У вівторок, 5 грудня, на засіданні Виконкому Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні буде ухвалено рішення щодо участі Росіїв Олімпійських Іграх у Пхьончхані. Засідання почалося о 14:30 за київським часом і, за інформацією авторитетного ресурсу Insigethegames, після ознайомлення з доповіддю комісії МОК під керівництвом Самуеля Шміда у всіх
    • Сьогодні, 16:38
    • Розсилка

    Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації

    У вівторок, 5 грудня, на засіданні Виконкому Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні буде ухвалено рішення щодо участі Росіїв Олімпійських Іграх у Пхьончхані.

    Засідання почалося о 14:30 за київським часом і, за інформацією авторитетного ресурсу Insigethegames, після ознайомлення з доповіддю комісії МОК під керівництвом Самуеля Шміда у всіх членів виконкому організації та представників російської делегації вилучать мобільні телефони.

    Такий крок буде зроблений для того, щоб уникнути витоку інформації.

    Джерело: xsport.ua

    Росія допінг Олімпійські Ігри
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