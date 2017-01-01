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    У «Динамо» повертається колумбійський легіонер

    Андрес Ескобар точно не залишиться у «Васко да Гама», де грав на правах оренди
    Колумбійський захисник Андрес Раміро Ескобар Діас може повернутися у «Динамо». Про це повідомляє Globo Esporte. Нинішній клуб Ескобара «Васко да Гама» не планує викуповувати контракт 26-річного футболіста, і взимку той повернеться у розташування «Динамо». Андрес Ескобар був придбаний киянами наприкінці літа
    • Сьогодні, 21:07
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    Андрес Ескобар точно не залишиться у «Васко да Гама», де грав на правах оренди

    Колумбійський захисник Андрес Раміро Ескобар Діас може повернутися у «Динамо».

    Про це повідомляє Globo Esporte.

    Нинішній клуб Ескобара «Васко да Гама» не планує викуповувати контракт 26-річного футболіста, і взимку той повернеться у розташування «Динамо».

    Андрес Ескобар був придбаний киянами наприкінці літа 2011 року, але в основному складі «біло-синіх» він так і не закріпився.

    Гравець віддавався в оренди у такі клуби як «Евіан», «Даллас», «Атлетико Насьональ» та інші.

    У своєму нинішньому клубі гравець провів 14 матчів, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу, передає ua-football.com.

    У 2010–2011 роках виступав за молодіжну збірну Колумбії, у складі якої був переможцем міжнародного турніру у Тулоні.

    Нагадаємо, у січні також повідомлялося про повернення колумбійця у київський клуб.

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