У Дніпрі стартував новий баскетбольний сезон серед студентів
-
Розсилка
Фото: ФБУ
Перемогу здобула команда Національної металургійної академії України
У Дніпрі відбувся турнір з баскетболу 3х3 з нагоди Дня студентського спорту.
Команди 14 місцевих вишів змагалися 20 вересня, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
У підсумку третє місце виборола Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту.
Другою фінішувала Академія митної служби України.
Перемогу здобула команда Національної металургійної академії України.
У її складі виступали Данило Онищенко, Микита Джурко, Олег Крошний, Владислав Рогозін. ТренерСергій Бездєнєжних. Тренер - Сергій Бездєнєжних.