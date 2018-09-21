  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі стартував новий баскетбольний сезон серед студентів

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - У Дніпрі стартував новий баскетбольний сезон серед студентів
    Фото: ФБУ

    Перемогу здобула команда Національної металургійної академії України

    У Дніпрі відбувся турнір з баскетболу 3х3 з нагоди Дня студентського спорту.

    Команди 14 місцевих вишів змагалися 20 вересня, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    У підсумку третє місце виборола Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту. 

    Другою фінішувала Академія митної служби України. 

    Перемогу здобула команда Національної металургійної академії України.
    У її складі виступали Данило Онищенко, Микита Джурко, Олег Крошний, Владислав Рогозін. ТренерСергій Бездєнєжних. Тренер - Сергій Бездєнєжних.
    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ