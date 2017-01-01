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    У Донецьку «Шахтар» провів турнір серед наймолодших (фото)

    Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених
    У Донецьку пройшов турнір серед наймолодших. 40 дітей у віці від 5 до 8 років змагалися у Палаці спорту шахти «Бутовська». Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених, а головним призом для всіх став святковий торт. Також Новий рік відзначали в Сєвєродонецьку. Дід Мороз і Снігуронька вручили подарунки найменшим учасникам
    • Сьогодні, 18:45
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    Турнір серед наймолодших. Фото: ФК Шахтар
    Турнір серед наймолодших. Фото: ФК Шахтар

    Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених

    У Донецьку пройшов турнір серед наймолодших. 40 дітей у віці від 5 до 8 років змагалися у Палаці спорту шахти «Бутовська».

    Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених, а головним призом для всіх став святковий торт.

    Також Новий рік відзначали в Сєвєродонецьку. Дід Мороз і Снігуронька вручили подарунки найменшим учасникам проекту «Давай, грай!». А по завершенню турніру хлопцям презентували торт у формі логотипу ФК «Шахтар».

    Джерело: Footboom

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