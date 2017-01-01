У Донецьку «Шахтар» провів турнір серед наймолодших (фото)
- Сьогодні, 18:45
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Турнір серед наймолодших. Фото: ФК Шахтар
Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених
У Донецьку пройшов турнір серед наймолодших. 40 дітей у віці від 5 до 8 років змагалися у Палаці спорту шахти «Бутовська».
Як годиться, в змаганнях не було переможців і переможених, а головним призом для всіх став святковий торт.
Також Новий рік відзначали в Сєвєродонецьку. Дід Мороз і Снігуронька вручили подарунки найменшим учасникам проекту «Давай, грай!». А по завершенню турніру хлопцям презентували торт у формі логотипу ФК «Шахтар».
Джерело: Footboom