У другому поєдинку турніру Вацлава Єжека юнацька збірна України програла Угорщині
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Розсилка
Фото: ФФУ
Українська збірна знову не змогла перемогти
Другий поєдинок для юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) знову склався не найкращим чином.
За грою команда Олега Кузнецова ні в чому не поступалася угорцям, а ось рахунок виявився не на нашу користь.
На 55-й хвилині суперник використав швидку контратаку. Всі спроби українців відігратися ні до чого не призвели. 0:1, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Меморіал Вацлава Єжека
Група В
21.08.2018
Японія — Україна 1:0
Угорщина — Словаччина 1:2
22.08.2018
Японія — Словаччина 1:1
Угорщина — Україна 1:0
Гол: (55).
Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.