У другому поєдинку турніру Вацлава Єжека юнацька збірна України програла Угорщині



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Фото: ФФУ

Українська збірна знову не змогла перемогти

Другий поєдинок для юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) знову склався не найкращим чином.

За грою команда Олега Кузнецова ні в чому не поступалася угорцям, а ось рахунок виявився не на нашу користь.

На 55-й хвилині суперник використав швидку контратаку. Всі спроби українців відігратися ні до чого не призвели. 0:1, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Меморіал Вацлава Єжека

Група В

21.08.2018

Японія — Україна 1:0

Угорщина — Словаччина 1:2

22.08.2018

Японія — Словаччина 1:1

Угорщина — Україна 1:0

Гол: (55).

Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.