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    У другому поєдинку турніру Вацлава Єжека юнацька збірна України програла Угорщині

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    Фото: ФФУ - У другому поєдинку турніру Вацлава Єжека юнацька збірна України програла Угорщині
    Фото: ФФУ

    Українська збірна знову не змогла перемогти

    Другий поєдинок для юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) знову склався не найкращим чином.

    За грою команда Олега Кузнецова ні в чому не поступалася угорцям, а ось рахунок виявився не на нашу користь.

    На 55-й хвилині суперник використав швидку контратаку. Всі спроби українців відігратися ні до чого не призвели. 0:1, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Меморіал Вацлава Єжека

    Група В

    21.08.2018

    Японія — Україна 1:0

    Угорщина — Словаччина 1:2

    22.08.2018

    Японія — Словаччина 1:1

    Угорщина — Україна 1:0

    Гол: (55).

    Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.

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