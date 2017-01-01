У Джими змінився партнер на Різдвяну гонку

Яков Фак відмовився брати участь у шоу-змаганнях

28 грудня в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Через те, що нинішній сезон - Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору. В української біатлоністки Юлії Джими також змінився партнер у міжнародній парі. Українка мала бігти зі словенцем Яковом Факом, та новим її партнером