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    У Джими змінився партнер на Різдвяну гонку

    Яков Фак відмовився брати участь у шоу-змаганнях
    28 грудня в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Через те, що нинішній сезон - Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору. В української біатлоністки Юлії Джими також змінився партнер у міжнародній парі. Українка мала бігти зі словенцем Яковом Факом, та новим її партнером
    • Сьогодні, 19:18
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    Юлія Джима
    Юлія Джима

    Яков Фак відмовився брати участь у шоу-змаганнях

    28 грудня в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка.

    Через те, що нинішній сезон - Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору.

    В української біатлоністки Юлії Джими також змінився партнер у міжнародній парі.

    Українка мала бігти зі словенцем Яковом Факом, та новим її партнером буде бельгієць Міхаель Рьош, інформує прес-служба Федерації біатлону України.

    Початок гонки у четвер о 19:15.

    Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія)

    Лаура Дальмайєр / Бенедікт Долль (Німеччина)

    Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)

    Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Ебергард (Австрія)

    Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (Канада)

    Фуюко Тачізаки / Мікіто Тачізаки (Японія)

    Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (Чехія)

    Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія)

    Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція)

    біатлон лижний спорт
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