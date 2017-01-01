У Джими змінився партнер на Різдвяну гонку
- Сьогодні, 19:18
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Яков Фак відмовився брати участь у шоу-змаганнях
28 грудня в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка.
Через те, що нинішній сезон - Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору.
В української біатлоністки Юлії Джими також змінився партнер у міжнародній парі.
Українка мала бігти зі словенцем Яковом Факом, та новим її партнером буде бельгієць Міхаель Рьош, інформує прес-служба Федерації біатлону України.
Початок гонки у четвер о 19:15.
Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія)
Лаура Дальмайєр / Бенедікт Долль (Німеччина)
Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)
Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Ебергард (Австрія)
Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (Канада)
Фуюко Тачізаки / Мікіто Тачізаки (Японія)
Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (Чехія)
Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія)
Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція)