У фіналі Кубку французької ліги з «ПСЖ» зіграє «Монако»
- Сьогодні, 17:09
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Фото ФК «Монако»
Напередодні монегаски успішно виграли півфінальне протистояння
«Монако» став другим фіналістом футбольного Кубку французької ліги сезону-2017/18.
Монегаски у півфінальному протистоянні вдома розібралися з «Монпельє» – 2:0.
Перемогу своїй команда приніс Радамель Фалькао, який оформив дубль за 15 хвилин.
Отож, у фіналі зіграють «Монако» та «ПСЖ».
Парижани здобули путівку у вирішальний раунд турніру напередодні.
Поєдинок відбудеться 31 березня.
Кубок французької ліги з футболу
1/2 фіналу
«Монако» – «Монпельє» – 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Фалькао (15), 2:0 – Фалькао (29)
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сідібе, Раджі, Глік, Лопеш, Моутінью, Фабіньо, Бошилья (Кейта, 65), Йоветич (Тілеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84).