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    У фіналі Кубку французької ліги з «ПСЖ» зіграє «Монако»

    Напередодні монегаски успішно виграли півфінальне протистояння
    «Монако» став другим фіналістом футбольного Кубку французької ліги сезону-2017/18. Монегаски у півфінальному протистоянні вдома розібралися з «Монпельє» – 2:0. Перемогу своїй команда приніс Радамель Фалькао, який оформив дубль за 15 хвилин. Отож, у фіналі зіграють «Монако» та «ПСЖ». Парижани
    • Сьогодні, 17:09
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    Фото ФК &laquo;Монако&raquo;
    Фото ФК «Монако»

    Напередодні монегаски успішно виграли півфінальне протистояння

    «Монако» став другим фіналістом футбольного Кубку французької ліги сезону-2017/18.

    Монегаски у півфінальному протистоянні вдома розібралися з «Монпельє» – 2:0.

    Перемогу своїй команда приніс Радамель Фалькао, який оформив дубль за 15 хвилин.

    Отож, у фіналі зіграють «Монако» та «ПСЖ».

    Парижани здобули путівку у вирішальний раунд турніру напередодні.

    Поєдинок відбудеться 31 березня.

    Кубок французької ліги з футболу

    1/2 фіналу

    «Монако» – «Монпельє» – 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Фалькао (15), 2:0 – Фалькао (29)

    «Монако»: Субашич, Жемерсон, Сідібе, Раджі, Глік, Лопеш, Моутінью, Фабіньо, Бошилья (Кейта, 65), Йоветич (Тілеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84).

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