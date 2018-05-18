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    У фіналі Кубку регіонів ФФУ зустрінуться збірні Львівської та Сумської областей

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    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Переможець отримає право зіграти у Кубку регіонів УЄФА

    Із 24 квітня по 16 травня відбувалися відбірні змагання Кубку регіонів ФФУ серед аматорських регіональних збірних команд.

    15-16 травня в Івано-Франківську та Сумах на стадіонах «Хет-трик Арена» та «Ювілейний» визначилися учасники фінального матчу.

    У вирішальному поєдинку зустрінуться команди Львівської та Сумської областей, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Проведення матчу заплановане на 20 червня 2018 року. Місце буде визначено до 5 червня.

    Переможець турніру отримає право представляти Україну у розіграші Кубка регіонів УЄФА сезону-2018/19.

    У листопаді минулого року Україна отримала право на проведення відбірного етапу.

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    До складу групи увійшли представники України, Іспанії, Азербайджану та Фінляндії.

    Путівку до фіналу отримає переможець групи.

    Фінальні змагання найпрестижнішого європейського аматорського турніру відбудуться в червні 2019 року.

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