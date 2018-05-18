У фіналі Кубку регіонів ФФУ зустрінуться збірні Львівської та Сумської областей

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Фото ФФУ

Переможець отримає право зіграти у Кубку регіонів УЄФА

Із 24 квітня по 16 травня відбувалися відбірні змагання Кубку регіонів ФФУ серед аматорських регіональних збірних команд.

15-16 травня в Івано-Франківську та Сумах на стадіонах «Хет-трик Арена» та «Ювілейний» визначилися учасники фінального матчу.

У вирішальному поєдинку зустрінуться команди Львівської та Сумської областей, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Проведення матчу заплановане на 20 червня 2018 року. Місце буде визначено до 5 червня.

Переможець турніру отримає право представляти Україну у розіграші Кубка регіонів УЄФА сезону-2018/19.

У листопаді минулого року Україна отримала право на проведення відбірного етапу.

До складу групи увійшли представники України, Іспанії, Азербайджану та Фінляндії.

Путівку до фіналу отримає переможець групи.

Фінальні змагання найпрестижнішого європейського аматорського турніру відбудуться в червні 2019 року.