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    У фіналі Кубку України з волейболу зійдуться «Локомотив» і «Барком-Кажани»

    Саме харків'яни та львів'яни знову позмагаються за трофей
    «Локомотив» - «Барком-Кажани» – саме таким другий рік поспіль буде фінал Кубку України з волейболу серед чоловічих команд. І харків’яни, і львів’яни шлях до фіналу пройшли досить упевнено, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. І якщо «Новатор» зумів дати справжній бій
    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    Фото ФВУ
    Фото ФВУ

    Саме харків'яни та львів'яни знову позмагаються за трофей

    «Локомотив» - «Барком-Кажани» – саме таким другий рік поспіль буде фінал Кубку України з волейболу серед чоловічих команд.

    І харків’яни, і львів’яни шлях до фіналу пройшли досить упевнено, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    І якщо «Новатор» зумів дати справжній бій «Локомотиву», то «Барком» спокійно подолав у півфіналі ВСК «МХП-Вінниця».

    Кубок України з волейболу сезону-2017/18

    Чоловіки

    Півфінал

    «Локомотив» (Харків) – «Новатор» (Хмельницький) – 3:1 (25:18, 25:16, 17:25, 33:31)
                                                                                   3:2 (25:22, 25:18, 18:25, 22:25, 15:8)

    «Барком-Кажани» (Львів) – ВСК «МХП-Вінниця» – 3:0 (25:21, 25:22, 25:16)
                                                                                3:0 (25:13, 27:25, 25:20)

    Отже, 17 лютого у фінальному поєдинку зустрінуться «Локомотив» і «Барком-Кажани».

    Місце проведення стане відоме трохи пізніше.

    Кубок України Волейбол
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