У фіналі Кубку України з волейболу зійдуться «Локомотив» і «Барком-Кажани»
- Сьогодні, 13:24
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Саме харків'яни та львів'яни знову позмагаються за трофей
«Локомотив» - «Барком-Кажани» – саме таким другий рік поспіль буде фінал Кубку України з волейболу серед чоловічих команд.
І харків’яни, і львів’яни шлях до фіналу пройшли досить упевнено, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.
І якщо «Новатор» зумів дати справжній бій «Локомотиву», то «Барком» спокійно подолав у півфіналі ВСК «МХП-Вінниця».
Кубок України з волейболу сезону-2017/18
Чоловіки
Півфінал
«Локомотив» (Харків) – «Новатор» (Хмельницький) – 3:1 (25:18, 25:16, 17:25, 33:31)
3:2 (25:22, 25:18, 18:25, 22:25, 15:8)
«Барком-Кажани» (Львів) – ВСК «МХП-Вінниця» – 3:0 (25:21, 25:22, 25:16)
3:0 (25:13, 27:25, 25:20)
Отже, 17 лютого у фінальному поєдинку зустрінуться «Локомотив» і «Барком-Кажани».
Місце проведення стане відоме трохи пізніше.