У фіналі Кубку України з волейболу зійдуться «Локомотив» і «Барком-Кажани»

Саме харків'яни та львів'яни знову позмагаються за трофей

«Локомотив» - «Барком-Кажани» – саме таким другий рік поспіль буде фінал Кубку України з волейболу серед чоловічих команд. І харків’яни, і львів’яни шлях до фіналу пройшли досить упевнено, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. І якщо «Новатор» зумів дати справжній бій