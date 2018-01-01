У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею зіграють збірні Канади та Швеції
- Сьогодні, 10:10
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Розсилка
Водночас, США та Чехія посперечаються за бронзові нагороди
Молодіжна збірна Канади з хокею стала другим фіналістом молодіжного чемпіонату світу, не залишивши шансів суперникам із Чехії.
Водночас, господарі турніру, що проходить у Баффало, зазнали поразки від суперників зі Швеції у півфінальній зустрічі.
Таким чином, молодіжна збірна Канади зійдеться з командою Швеції у фінальному протистоянні.
Збірні Чехії та США посперечаються за третє місце світової першості.
Молодіжний (U20) чемпіонат світу 2018 року з хокею
Баффало, США
Півфінали
Швеція – США – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
1:0 – Петтерссон (Нюландер, Ліндстрьом) – 33:30 (5x4), 2:0 – Андерссон (Карльстрьом) – 46:17, 3:0 – Стеен – 47:47 (4x5), 4:0 – Юнссон Ф’єлльбю (Давідссон) – 48:25 (4x5), 4:1 – Беллоуз (Ямамото) – 52:24 (5x4), 4:2 – Ткачук (Андерсон) – 56:59 (6x5)
Канада – Чехія – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
0:1 – Задіна (Нечас, Міхнач) – 5:55, 1:1 – Стіл (Клаг, Кайру) – 15:05 (5x4), 2:1 – Батерсон (Макар, Томас) – 18:08 (5x4), 3:1 – Батерсон (Макар, Бін) – 27:48 (5x4), 4:1 – Комтуа (Гауден, Форментон) – 29:43, 5:1 – Кайру (Стіл, Дюбе) – 32:15, 6:1 – Батерсон (Маклеод) – 36:58, 7:1 – Катчук (Томас) – 45:15, 7:2 – Задіна (Будік) – 50:11