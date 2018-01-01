У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею зіграють збірні Канади та Швеції

Водночас, США та Чехія посперечаються за бронзові нагороди

Молодіжна збірна Канади з хокею стала другим фіналістом молодіжного чемпіонату світу, не залишивши шансів суперникам із Чехії. Водночас, господарі турніру, що проходить у Баффало, зазнали поразки від суперників зі Швеції у півфінальній зустрічі. Таким чином, молодіжна збірна Канади зійдеться з командою Швеції у фінальному протистоянні. Збірні