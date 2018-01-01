У Франції знайшли мертвим відомого баскетболіста
- Сьогодні, 12:08
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Фредерік Форте. Фото: Getty Images
З 2004 року баскетболіст займав пост президента «Ліможа»
Президент французького «Ліможа» і колишній баскетболіст Фредерік Форте був знайдений мертвим у своєму будинку
Згідно з повідомленнями ЗМІ, причиною смерті став серцевий напад.
47-річний Форте в якості гравця «Ліможа» став чемпіоном Євроліги у 1993 році вперше в історії клубу.
З 2004 року він займав пост президента «Ліможа» і допоміг вивести клуб на передові ролі в французькому баскетболі.
Джерело: Обозреватель