У Франції знайшли мертвим відомого баскетболіста

З 2004 року баскетболіст займав пост президента «Ліможа»

Президент французького «Ліможа» і колишній баскетболіст Фредерік Форте був знайдений мертвим у своєму будинку Згідно з повідомленнями ЗМІ, причиною смерті став серцевий напад. 47-річний Форте в якості гравця «Ліможа» став чемпіоном Євроліги у 1993 році вперше в історії клубу. З 2004 року він займав пост президента