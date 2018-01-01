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    У Франції знайшли мертвим відомого баскетболіста

    З 2004 року баскетболіст займав пост президента «Ліможа»
    Президент французького «Ліможа» і колишній баскетболіст Фредерік Форте був знайдений мертвим у своєму будинку Згідно з повідомленнями ЗМІ, причиною смерті став серцевий напад. 47-річний Форте в якості гравця «Ліможа» став чемпіоном Євроліги у 1993 році вперше в історії клубу. З 2004 року він займав пост президента
    • Сьогодні, 12:08
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    Фредерік Форте. Фото: Getty Images
    Фредерік Форте. Фото: Getty Images

    З 2004 року баскетболіст займав пост президента «Ліможа»

    Президент французького «Ліможа» і колишній баскетболіст Фредерік Форте був знайдений мертвим у своєму будинку

    Згідно з повідомленнями ЗМІ, причиною смерті став серцевий напад.

    47-річний Форте в якості гравця «Ліможа» став чемпіоном Євроліги у 1993 році вперше в історії клубу.

    З 2004 року він займав пост президента «Ліможа» і допоміг вивести клуб на передові ролі в французькому баскетболі.

    Джерело: Обозреватель

    ЗМІ баскетбол
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