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    У футболі можуть ввести тимчасові заміни для перевірки наявності струсу мозку у гравця

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    У футболі можуть ввести тимчасові заміни для перевірки наявності струсу мозку у гравця

    Подібна практика застосовується в регбі

    Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вивчає можливість впровадження правила короткострокової заміни в футболі.

    Дане питання буде піднято на засіданні в жовтні в рамках обговорення можливих нововведень, що стосуються випадків струсів мозку у гравців.

    Очікується, що в разі підозри на струс у футболіста його повинні обов'язково обстежити протягом 10 хвилин, перш ніж прийняти рішення про те, чи зможе він продовжити гру.

    За відсутності гравця команда може отримати право на 10-хвилинну заміну. Подібна практика застосовується в регбі.

    Джерело: Sports.ru

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