У футболі можуть ввести тимчасові заміни для перевірки наявності струсу мозку у гравця
Подібна практика застосовується в регбі
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вивчає можливість впровадження правила короткострокової заміни в футболі.
Дане питання буде піднято на засіданні в жовтні в рамках обговорення можливих нововведень, що стосуються випадків струсів мозку у гравців.
Очікується, що в разі підозри на струс у футболіста його повинні обов'язково обстежити протягом 10 хвилин, перш ніж прийняти рішення про те, чи зможе він продовжити гру.
За відсутності гравця команда може отримати право на 10-хвилинну заміну. Подібна практика застосовується в регбі.
Джерело: Sports.ru