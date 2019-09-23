У футболі можуть ввести тимчасові заміни для перевірки наявності струсу мозку у гравця



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Подібна практика застосовується в регбі

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вивчає можливість впровадження правила короткострокової заміни в футболі.

Дане питання буде піднято на засіданні в жовтні в рамках обговорення можливих нововведень, що стосуються випадків струсів мозку у гравців.

Очікується, що в разі підозри на струс у футболіста його повинні обов'язково обстежити протягом 10 хвилин, перш ніж прийняти рішення про те, чи зможе він продовжити гру.

За відсутності гравця команда може отримати право на 10-хвилинну заміну. Подібна практика застосовується в регбі.

Джерело: Sports.ru