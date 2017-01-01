У гандбольному чемпіонаті України виступили проти введення ліміту на легіонерів

На думку представників клубів, в Україні немає достатньої кількості гравців високого рівня

У Запоріжжі відбулась робоча зустріч представників клубів чоловічої Суперліги України з гандболу. На зібранні піднімались питання про доцільність введення ліміту на легіонерів, дозаявку гравців упродовж сезону, переходи гравців між з фарм-клубом і головною командою клубу, гарантійні внески клубів, інформує офіційний сайт Федерації гандболу



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На думку представників клубів, в Україні немає достатньої кількості гравців високого рівня

У Запоріжжі відбулась робоча зустріч представників клубів чоловічої Суперліги України з гандболу.

На зібранні піднімались питання про доцільність введення ліміту на легіонерів, дозаявку гравців упродовж сезону, переходи гравців між з фарм-клубом і головною командою клубу, гарантійні внески клубів, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Учасники засідання вирішили не запроваджувати ліміт на легіонерів у командах Суперліги. Кандидати до збірної мають завойовувати місця в основі своїх команд в умовах вільної конкуренції.

Окрім того, як зазначив директор СК «Мотор Січ», на сьогодні в Україні немає достатньої кількості гравців високого рівня, які могли б виконувати поставлені завдання у Лізі чемпіонів.

Щодо дозаявки гравців упродовж сезону, було затверджено положення про дозвіл дозаявок гравців, які не були заявлені та не грали упродовж сезону за інші клубу. За три тури до завершення чемпіонату всі дозаявки забороняються.

У положення про переходи гравців між фарм-клубами та головними командами клубів був доданий пункт про те, що гравцям старшим 21-го року дозволяється переходити з фарм-клубу до головної команди лише один раз на сезон.

Учасники засідання погодились із правилом про гарантійний внесок, який робитимуть клуби перед початком чемпіонату. Такий внесок стане гарантією участі клубів у сезоні.