У Хацкевича виник конфлікт з гравцем «Динамо», який подає чи не найбільші надії?



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Стверджується, що Микола Шапаренко грає не через ушкодження

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко перестав потрапляти у заявку на матчі основного складу «біло-блакитних» не тільки через травму, отриману у поєдинку першого туру чемпіонату України з «Ворсклою».

Принаймні, про це стверджує Sport.ua.

У півзахисника виникли непорозуміння з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

Шапаренко не потрапив у заявку на матч із «Шахтарем», а після нього не зайшов у роздягальню привітати партнерів з перемогою, що не залишилося непоміченим головним тренером.

Після цього Шапаренко у заявці основної команди не з'являвся, хоча провів уже кілька матчів за «Динамо» U-21.

Зазначається, що перед матчем зі «Славією» Хацкевич сказав, що Шапаренко в обоймі 20-ти гравців готується до матчу, але у заявку він не потрапив. Не виявилося Миколи і серед гравців, які вирушили на гру з «Аяксом» в Амстердам.

При цьому, Шапаренко у п’ятницю, 24 серпня, вийшов в основному складі «Динамо» U-21 із «Чорноморцем» і відіграв 60 хвилин.