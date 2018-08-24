  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Хацкевича виник конфлікт з гравцем «Динамо», який подає чи не найбільші надії?

    • Розсилка
    У Хацкевича виник конфлікт з гравцем «Динамо», який подає чи не найбільші надії?

    Стверджується, що Микола Шапаренко грає не через ушкодження

    Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко перестав потрапляти у заявку на матчі основного складу «біло-блакитних» не тільки через травму, отриману у поєдинку першого туру чемпіонату України з «Ворсклою».

    Принаймні, про це стверджує Sport.ua.

    У півзахисника виникли непорозуміння з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

    Шапаренко не потрапив у заявку на матч із «Шахтарем», а після нього не зайшов у роздягальню привітати партнерів з перемогою, що не залишилося непоміченим головним тренером.

    Після цього Шапаренко у заявці основної команди не з'являвся, хоча провів уже кілька матчів за «Динамо» U-21.

    Зазначається, що перед матчем зі «Славією» Хацкевич сказав, що Шапаренко в обоймі 20-ти гравців готується до матчу, але у заявку він не потрапив. Не виявилося Миколи і серед гравців, які вирушили на гру з «Аяксом» в Амстердам.

    При цьому, Шапаренко у п’ятницю, 24 серпня, вийшов в основному складі «Динамо» U-21 із «Чорноморцем» і відіграв 60 хвилин.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ