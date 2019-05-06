У Харкові помер іменитий шахіст



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Олександр Вайсман залишався з шахами до останнього подиху Шахова Україна

Олександр Вайсман прожив 80 років

У Харкові на 81-му році життя помер відомий шахіст, заслужений тренер України Олександр Вайсман - чемпіон України-1975 і наставник Валерія Невєрова, Бориса Альтермана, Олександра Голощапова, Антона Коробова, Олександра Береловича, Тетяни Василевич та інших відомих українських шахістів.



Як шахіст Вайсман перемагав багатьох знаних шахістів калібру Ґати Камського, Яна Тіммана, Алєксєя Дреєва. З 1991 року виступав за збірну Ізраїлю. Наприкінці 90-х років минулого сторіччя був секундантом легендарного Ґаррі Каспарова.



«Життя - то гра, і до того ж схожа на шахи. Ті ж новинки, домашні заготовки, комбінації, кризи, поразки, цуґцванґ і, звичайно ж, перемоги!» - сказав якось Олександр Вайсман в інтерв'ю «Шаховій Україні».